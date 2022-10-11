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日職／洋基準備運鈔車搶山本由伸 合約有望超越田中將大

聯合新聞網／ 綜合報導
歐力士王牌投手山本由伸。 圖擷自歐力士官方推特
歐力士王牌投手山本由伸。 圖擷自歐力士官方推特

歐力士王牌投手山本由伸明年才能獲得入札資格挑戰大聯盟，不過日本媒體指出，洋基已經準備好開大合約爭取他，也有超過10支大聯盟球隊開始觀察山本。

24歲的山本由伸連續兩年拿下洋聯投手三冠王，非常有希望成為史上第一位連2年奪得澤村賞的選手，主宰日職的他也成為大聯盟球團關注的對象。日媒《東京體育》報導指出，山本由伸明年球季結束後，將用入札制度挑戰大聯盟，已經有超過10支球隊在觀察，「洋基是追求山本的球隊中最積極的。」

該報導引述大聯盟亞洲區球探的說法，「洋基給山本很高的評價，並認為他得到的合約能超越田中將大當年簽下的7年1.55億美元。」該球探也分析山本的能力，「控球能力很棒，快速球、卡特球、指叉球、曲球都有A級水準，更可怕的是都還有進步的空間，可以說是『十年一遇』的人才。」

WBC世界棒球經典賽明年開打，山本由伸勢必會成為日本隊的一員，該球探表示補充說：「明年WBC，山本由伸將比佐佐木朗希更受關注，在面對大聯盟球員比賽時，山本能發揮出多少能力，將是一個值得關注的地方。」

山本由伸 洋基 歐力士 經典賽

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