中職／兄弟下半季封王亮燈 林威助：M7太多、到M1再說
中信兄弟隊今天在桃園球場以4：2擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字7，最快15日奪冠，兄弟總教練林威助笑說：「M7還太多，等到M1再說，繼續加油。」
兄弟作客桃園，對猿隊2連戰搶下重要兩勝，下半季領先猿隊從2場勝差變成3場，年度戰績仍居第2，但只落後猿隊1.5場勝差，愈來愈有機會翻盤。
兄弟明天休兵，12到14日都有比賽，猿隊明起作客台南球場，對統一獅隊2連戰，14、15日再回桃園主場出賽，只要兄弟3連勝、猿隊4連敗，兄弟就可在15日非自力封王、獲得下半季冠軍。
兄弟一壘手黃韋盛今天4打數2安打，4局上兩分打點關鍵安打成為致勝一擊，對猿隊連續兩場比賽攻下勝利打點，生涯首次獲選單場MVP。
林威助表示，因為許基宏不在隊上（確診），黃韋盛才有先發出賽機會，本來就對他有期待，昨天、今天表現都很傑出，這兩場比賽都有掌握到，希望他以後有更好的表現。
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