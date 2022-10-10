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中職／「陳大哥」滿貫砲搶走MVP 黃韋盛黃色球棒拚回來
中信兄弟隊近況火熱，在桃園球場對樂天桃猿隊2連戰分別以13：4、4：2獲勝，23歲一壘手黃韋盛連續兩戰攻下勝利打點，今天4局上關鍵一擊奪下生涯首次單場MVP，他說：「很開心，也是一個過程，不特別強求。」
黃韋盛昨天5打數2安打，全場包辦3分打點，2局上兩分打點安打幫助球隊2：0領先，最後以9分之多大勝。
今天再戰猿隊，他又有4打數2安打的好表現，4局上兩分打點關鍵安打，打破1：1平手僵局，讓兄弟一路領先到比賽結束，這次單場MVP終於到手。
他笑說：「昨天專注打下分數，興奮感藏在心裡，MVP慢慢淡掉了。」
兄弟昨天打完前4局4：1領先，5局上陳子豪轟出滿貫砲，一棒拉大比數差距，最後抱走單場MVP，黃韋盛不諱言，本來有拿到MVP的想法，他說：「陳大哥很強。」
黃韋盛去年7月17日初登一軍，整季只出賽1場，今年其實機會也不多，最近因為許基宏確診，在一軍出賽較多，今天只是第32場出賽。
他表示，這段期間想了很多，一定要好好把握住機會才行，平野惠一（兄弟一軍打擊兼野手統籌教練）鼓勵他在動作和心態上，要好好運用身體，真的很感謝教練的指導。
黃韋盛的黃色球棒也成焦點，這個顏色引發不少討論，他說：「之前不太敢用，不知道色調這麼亮，會讓人覺得我很高調，後來覺得打得順手就好。」
兄弟獲選單場MVP的球員，必須請全隊喝咖啡，「基本款」就要4千多元，他笑說：「我有存錢的習慣。」
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