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中職／精算！游霆崴勝投送老婆 笑答「不用買禮物了」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊游霆崴先發5局無失分，拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊游霆崴先發5局無失分，拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以3：0擊敗味全龍隊，游霆崴代班先發，繳出5局無失分，開張本季勝投，儘管明天就要度過25歲生日，但這一勝不是當作自己的生日禮物，而是生日只相隔2天的老婆。

游霆崴今年兩度成為疫情救火隊，此戰原訂要交給李子強，但他在上周確診，游霆崴臨時接獲先發通知，相比6月17日、羅力在先發當天確診而扛起的代班任務，今天已經算很不臨時，他也說準備得很充足。

他昨天看了龍隊與統一獅隊的比賽，觀察龍隊打者在球數領先、落後時的攻擊策略，今天也擬定一套作戰準則，「味全攻擊很積極，有跟自己說搶到好球數的話，不要輕易被打出去。」

5局投完，壓制龍隊的分數依然掛蛋，打線則幫他打下3分，他的本季首勝在賽季來到10月時終於到手。

「本來以為今年球季應該就沒機會（勝投）了，因為轉中繼，也謝謝教練團信任我、給我機會，讓我可以拿下首勝。」明天就是游霆崴的25歲生日，但這一勝是屬於10月13日生日的老婆，他笑說：「算提前送她，不要送自己啦！這樣我就不用再買禮物了。」

游霆崴 富邦悍將 統一獅

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