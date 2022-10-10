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中職／黃韋盛助兄弟點亮下半季M7 最快15日季冠軍到手

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
黃韋盛4局上揮出兩分打點安打，攻下勝利打點。記者侯永全／攝影
黃韋盛4局上揮出兩分打點安打，攻下勝利打點。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊作客桃園球場，今天對樂天桃猿隊又出現13支安打，4局上靠黃韋盛關鍵一擊突破僵局，加上洋投德保拉先發6.2局只失兩分，終場以4：2獲勝，點亮下半季封王魔術數字7，最快15日奪冠。

兄弟對猿隊2連戰全贏，一共出現32支安打、攻下17分，最近7連不敗、近17場比賽搶下15勝，下半季領先猿隊拉大到3場勝差，年度戰績只落後1.5場，接下來3戰如果全勝，加上猿隊連吞4敗，就可在15日非自力封王、獲得季冠軍。

兄弟2局上展開首波攻勢，陳文杰、岳東華、福來喜接連安打攻下全場第1分，猿隊3局下靠陳晨威二壘打、林智平高飛犧牲打追平比數。

兄弟打線面對猿隊先發左投林子崴，前3局就有6支安打，4局上陳文杰、林書逸、福來喜安打攻占滿壘，黃韋盛 揮出兩分打點安打，變成3：1領先。

林子崴投完前4局，已被揮出10支安打、失3分，5局上再被王威晨揮出二壘打、保送陳子豪，在無人出局一、二壘有人時退場；許峻暘登板後保送陳文杰，形成滿壘危機，還好朱育賢演出兩次精彩守備，讓兄弟留下殘壘。

猿隊7局下靠藍寅倫、陳晨威、林立安打攻下1分，德保拉在兩出局一、三壘有人時退場，李振昌登板解決代打的郭嚴文，讓兄弟保住1分領先。

兄弟9局上再靠黃韋盛安打、岳政華二壘打攻下1分，終場以兩分之差獲勝。

德保拉被揮出6支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第12勝，追平味全龍隊鋼龍、猿隊狂威，3人並列全聯盟最多勝投手；林子崴本季對兄弟3場先發全敗，本季仍未開張勝場。

黃韋盛昨天5打數2安打、攻下3分打點，今天4支2、攻下勝利打點，獲選單場MVP。

林子崴 德保拉

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