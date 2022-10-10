中職／平常沒輸球 游霆崴5局好投助悍將近4戰奪3勝

前進季後賽的機率歸零前，富邦悍將隊噴發能量，今天再以3：0擊敗味全龍隊，近4戰都沒輸球，合計取得3勝1和。

悍將隊此役由明天將度過25歲生日的游霆崴先發，投5局無失分，僅被敲3安打，有4次三振、2次保送，繳出不俗內容，拿下本季首勝。

面對龍隊洋投布里悍，悍將隊前2局6上6下，但接下來一上得點圈就展現高效率搶分能力，第3局戴培峰選到保送後，孔念恩、王正棠都敲安開張分數。

悍將隊持續擴大差距，第4局由范國宸一壘打、高國麟二壘打串聯再下一城，第5局孔念恩的三壘打開路，林澤彬的中外野飛球在3名野手之間落地，持續幫悍將隊添分數；布里悍最終共投6局被敲7安打、失3分，吞下本季第9敗。

悍將隊打線以王正棠3安表現最佳，但此役有3名選手傷退，王勝偉、申皓瑋都在第1局就因自打球退場，前兩打席都敲安的孔念恩則在第7局挨了觸身球，成為贏球背後的隱憂。