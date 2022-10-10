日職／原口文仁致勝安 阪神虎晉央聯季後賽決勝輪

日本職棒季後賽首輪中央聯盟決戰第3戰，阪神虎隊靠著原口文仁致勝安打，以3比2擊敗橫濱隊，睽違3年再闖進季後賽決勝輪，中央聯盟近6次都由例行賽排名第3的球隊晉級決勝輪。

日本職棒季後賽首輪太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊2連勝晉級決勝輪，中央聯盟由例行賽排名第3的阪神虎隊與排名第2的橫濱DeNA隊交手，阪神首戰以2比0拿勝，昨天以0比1吞敗，今天決勝第3戰。

橫濱隊2局靠著宮崎敏郎陽春砲先馳得點，3局靠著保送、安打、失誤攻佔二三壘，再靠著暴投跑回第2分。

阪神隊4局上靠著佐藤輝明陽春砲追回1分，6局再起攻勢，北條史也率先敲出左外野方向二壘打，近本光司二壘打送回追平分，再靠著原口文仁安打，送回致勝分。

橫濱隊比賽後半段沒能再添分數，阪神順利拿下勝利、晉級決勝輪，中央聯盟決勝輪將於12日在神宮球場開打，阪神隊將與例行賽排名首位的東京養樂多燕子隊交手，比賽採6戰4勝制，例行賽排名第一名的球隊保送1勝。

阪神隊繼2014、2019年後再度晉級季後賽決勝輪，中央聯盟2016年起近6次都由例行賽排名第3名的球隊晉級決勝輪，2020年央聯因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消季後賽。