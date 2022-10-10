中職／黃宣來開球 口才好到江少慶找斷點才能教投球

台灣創作歌手YELLOW黃宣今天為富邦悍將隊開球，穿著全套球衣、帶著自己的手套來到現場，一本正經胡說八道，「我已經兩、三年沒上一軍，帶著緊張的心情來報到。」全程超融入在情境中，開出1顆好球後發表勝投感言，「很開心可以為球隊拿下1勝，戰力有任何需要，我都會盡我的全力。」

黃宣在音樂、主持、電影、時尚展現全才，同時也對棒球有涉略，把創作音樂比喻成投手投球，從小就是興農牛迷的他，自稱「指叉球的半熟王子」，今天來到新莊球場開球，賽前在江少慶的指導下練投。

兒時偶像鄭兆行也在一旁關注，大誇：「當歌手好可惜喔」、「教少慶怎麼丟」、「可以簽了」，黃宣被讚美捧得輕飄飄，大吼：「我不想唱歌了，我要當他（江少慶）學弟啦！」

江少慶平常就有在看黃宣的影片，很欣賞他的才華，今天為他接捕、賽前指導練投，還見識了他的口才，「慶寶」1句、黃宣10句的頻率過招，江少慶抓緊頓點「好！」準備要開始指導練投，眼看被「句點」，黃宣問起「我講太多話嗎？」讓江少慶好慌張。

江少慶評價他的投球動作，感覺得出來平常有在打球，「動作滿協調，應該是運動健將，也滿少見會穿球褲來的嘉賓。」

黃宣開球後的受訪依然全程進入球員身分，他說站上一軍對選手來說是圓夢，「畢竟我是球隊唯一一個有雙重身分的，也是有跟球隊協調過，他們也希望我可以在音樂這塊繼續維持，不管是球員生涯、音樂生涯，都要投出最好球路。」順道把10月15日的演唱會也宣傳了。