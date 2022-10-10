快訊

三星駐烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙吞噬大樓畫面瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃宣來開球 口才好到江少慶找斷點才能教投球

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影
江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影

台灣創作歌手YELLOW黃宣今天為富邦悍將隊開球，穿著全套球衣、帶著自己的手套來到現場，一本正經胡說八道，「我已經兩、三年沒上一軍，帶著緊張的心情來報到。」全程超融入在情境中，開出1顆好球後發表勝投感言，「很開心可以為球隊拿下1勝，戰力有任何需要，我都會盡我的全力。」

黃宣在音樂、主持、電影、時尚展現全才，同時也對棒球有涉略，把創作音樂比喻成投手投球，從小就是興農牛迷的他，自稱「指叉球的半熟王子」，今天來到新莊球場開球，賽前在江少慶的指導下練投。

兒時偶像鄭兆行也在一旁關注，大誇：「當歌手好可惜喔」、「教少慶怎麼丟」、「可以簽了」，黃宣被讚美捧得輕飄飄，大吼：「我不想唱歌了，我要當他（江少慶）學弟啦！」

江少慶平常就有在看黃宣的影片，很欣賞他的才華，今天為他接捕、賽前指導練投，還見識了他的口才，「慶寶」1句、黃宣10句的頻率過招，江少慶抓緊頓點「好！」準備要開始指導練投，眼看被「句點」，黃宣問起「我講太多話嗎？」讓江少慶好慌張。

江少慶評價他的投球動作，感覺得出來平常有在打球，「動作滿協調，應該是運動健將，也滿少見會穿球褲來的嘉賓。」

黃宣開球後的受訪依然全程進入球員身分，他說站上一軍對選手來說是圓夢，「畢竟我是球隊唯一一個有雙重身分的，也是有跟球隊協調過，他們也希望我可以在音樂這塊繼續維持，不管是球員生涯、音樂生涯，都要投出最好球路。」順道把10月15日的演唱會也宣傳了。

平常就有看球、關注悍將隊賽事，黃宣賽前也見到不少球員、教練，他透露有碰到林哲瑄，「我有跟他說別擔心，我會好好坦這支球隊。」

江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影
江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影
江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影
江少慶、鄭兆行指導台灣創作歌手YELLOW黃宣練投。記者陳宛晶／攝影

江少慶 富邦悍將 林哲瑄

延伸閱讀

中職／史上第二支代打再見滿貫砲 高國麟轟倒獅隊

中職／同樣投7局...布里悍掉2分奪勝 江少慶無責失吞敗

中職／看「慶寶」只有可愛 申皓瑋吸收他認真給的建言

中職／150公里速球連發！ 江少慶找回消失的火球

相關新聞

中職／福來喜戰術護腕有看頭 深知在兄弟沒有第3次機會

中信兄弟隊洋砲福來喜本季出賽64場，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰是第61場蹲捕，成為季後競爭最佳9人、金手套獎的熱門人...

中職／2次挑戰都很有意見 葉總自嘲：味全習慣了

味全龍隊昨天以2：0擊敗統一獅隊，兩次挑戰都讓龍隊總教練葉君璋很有意見，忍不住自嘲「我們味全習慣了」。

中職／生女後旺起來 王正棠站中外野有想起「那一幕」

「生女後」旺起來，富邦悍將隊王正棠在女兒出生後打擊率破4成，近期還久違站回中外野，也是他當年留下「太陽棠」黑歷史的位置，...

中職／林威助先拚下半季王座 吳哲源當然是季後賽要角

中信兄弟隊最近16場比賽搶下14勝，確定成為第2支晉級季後賽的球隊，今天在桃園球場對決樂天桃猿隊如果再贏，將點亮下半季封...

中職／吳哲源局數超過120% 佛斯特：備戰季後賽是重點

中信兄弟隊28歲投手吳哲源，本季投出生涯6年代表作，目前10連勝紀錄也是隊史本土投手最佳紀錄，投手教練佛斯特說：「有注意...

中職／悍將打1局2中線傷退 王勝偉、申皓瑋撞挫傷

富邦悍將隊今天才打1局，已經兩名選手傷退，王勝偉、申皓瑋都因自打球退場，考驗悍將隊板凳深度，游擊緊急換上林澤彬，中外野則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。