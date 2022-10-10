中職／福來喜戰術護腕有看頭 深知在兄弟沒有第3次機會

中信兄弟隊洋砲福來喜本季出賽64場，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰是第61場蹲捕，成為季後競爭最佳9人、金手套獎的熱門人選；兄弟投手教練佛斯特認為，福來喜在場上思考很多，自己打不好時，不會把情緒帶到蹲捕工作。

福來喜來台前，在大聯盟5個球季打過皇家、金鶯、紅雀隊，加入兄弟後受限於洋將身分，在一、二軍上下兩次，直到7月才穩住目前地位，成為固定先發球員。佛斯特說：「他的配球、搭配球種很聰明，知道外國人在中職不會有第3次機會，思考方式和季初不同，非常認真研究台灣打者。」

兄弟最近戰績出色，躍居下半季龍頭，佛斯特認為福來喜的思考方式、研究打者都和國內捕手不同，在本壘後方思考很多。

福來喜戴上「戰術護腕」收到不錯效果，佛斯特強調，投捕都是提升戰績的原因，絕對不是自己的功勞，但透過戰術護腕和福來喜直接溝通，每天都會思考要不要增減內容，達到一定成效。