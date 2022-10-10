中職／陳鴻文先發後援都行 更在意持續出賽延續生涯

中職富邦悍將隊投手陳鴻文開季先發出賽，下半季又轉換角色回到後援，睽違將近3個多月回到一軍，陳鴻文表示，不管什麼角色都是其次，持續在一軍出賽、延續球員生涯最重要。

中華職棒富邦悍將隊投手陳鴻文開季定位先發，6月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7月回到一軍後也有2場先發，但表現不如預期、吞下2連敗，之後又下二軍調整，從9月開始二軍出賽改為後援定位，直到9月28日才又回到一軍。

陳鴻文回到一軍後4場出賽都是後援，8日與中信兄弟隊交手延長賽登板後援投2局，沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送，無失分，11局上三振兄弟打者陳子豪、達成中職生涯600次奪三振，他自評回到一軍出賽狀況還可以，球隊有什麼需要，可以上場幫忙就滿開心的。

陳鴻文表示，7月下二軍一開始也是先發調整，後來教練團安排改投中繼，無論定位是什麼、狀況好壞，不變的是訓練不能停，要把心態調整好，也不會因為下二軍就放鬆，持續做好訓練。

球季中間的角色轉換，陳鴻文表示，狀況好壞每年不一樣，沒辦法繼續留在先發角色不會特別在意，轉換定位也不會不習慣，以能在球場上投球為目的，不管什麼角色，「只要可以在一軍持續投球、延續球員生涯，比堅持在什麼角色更重要。」

悍將上週比賽打得辛苦，7日與統一獅隊交手，比賽一度因雨暫停70分鐘，之後又打到延長賽第11局，比賽結束已經是8日凌晨0時50分，跨日大戰陳鴻文比賽後半段有在牛棚熱身、但沒有上場。

陳鴻文笑說，剛進到職棒第一年效力兄弟象隊的時候，也有一場在新莊棒球場與統一獅隊的比賽，也是跨日大戰，當時是半夜0時上場投球，差一點又要在跨日大戰留名，他直言：「這種的可以不用沒關係。」