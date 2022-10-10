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中職／吳哲源局數超過120% 佛斯特：備戰季後賽是重點

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊最近16場比賽搶下14勝，躍居下半季榜首。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊最近16場比賽搶下14勝，躍居下半季榜首。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊28歲投手吳哲源，本季投出生涯6年代表作，目前10連勝紀錄也是隊史本土投手最佳紀錄，投手教練佛斯特說：「有注意到吳哲源的局數已經超過120%，會看他先發後的身體恢復狀況，再看如何調整。」

吳哲源2017年升上兄弟一軍，過去5個球季合計投92局、1639球，今年球季還未結束已有112局、1651球，身兼先發、後援任務，出賽32場（14場先發）投出10勝1敗2中繼、防禦率2.73。

佛斯特表示，球季已經接近尾聲，對吳哲源的考量不是休息天數長短問題，最重要是如何備戰季後賽，不管投手或野手到了這個階段都會疲勞，「休季期間的重量訓練、練習非常重要，就是為了球季尾聲做好準備。」

兄弟最近16戰打出14勝1和1敗，不但躍居下半季榜首，也逼近年度排名榜首，只落後樂天桃猿隊2.5場勝差；佛斯特指出，不看投手群數據，基本上今年都能維持穩定，最近戰績較好有很多因素，但不會在意過去，專注今天比賽如何贏球才是重點。

吳哲源 樂天桃猿 中信兄弟

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