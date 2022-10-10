中職／生女後旺起來 王正棠站中外野有想起「那一幕」

「生女後」旺起來，富邦悍將隊王正棠在女兒出生後打擊率破4成，近期還久違站回中外野，也是他當年留下「太陽棠」黑歷史的位置，回想那天站上中外野，他坦言，怎麼可能沒有回想到當時的畫面，「內心有點興奮，也有點害怕。」

王正棠在9月23日迎接二女兒誕生，他透露其實預產期是10月3日，「她自己挑的日子，提早來報到。」當天沒有比賽，早上一聽說老婆羊水破了，「超緊張，趕快衝去醫院，油門踩下去。」女兒出生後，王正棠的39打數敲出16安打，打擊率高達4成10。

王正棠的爆發期，還正好與林澤彬透過交易來到悍將隊的時間重疊，外界視為「釘子」為王正棠帶來刺激，但他提到競爭壓力其實一直都有，不是只在林澤彬到來之後。

「這幾年我都沒有到很穩定，一直讓教練沒有信任感，滿多二壘手換來換去。」王正棠說：「告訴自己要更加油、更專注，每年都滿有危機意識，打職棒怎麼可能沒有危機意識。」

王正棠此役擔任先發二壘手、第2棒，將是他本季第80場二壘出賽，確定達到個人獎項票選門檻；他在9月底開始的出賽，也開始累積外野出賽機會，包括7日鎮守中外野。

「謝謝教練給我機會，不管守內野、外野，我都覺得有下場，能為球隊貢獻就很開心。」他笑答站外野確實有孤單、寂寞，還有越站越冷的感覺，7日接獲要守中外野指示時，嘴上淡定回答「喔，好好好」，但其實內心有興奮也有害怕，「也是重回那個地方」。

王正棠大學時期對外野守備並不陌生，2017年世大運對法國之戰的再見失誤，就是他在中外野的驚天漏球造成，他坦言：「怎麼可能沒有想起來。」

「就是催眠自己，OK啦！」王正棠透露，接到第一顆球就感覺比較順了。之後若再有守中外野的機會，應該心情會穩定不少，「有看過那個球來的角度，比較有印象了。」