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中職／林威助先拚下半季王座 吳哲源當然是季後賽要角
中信兄弟隊最近16場比賽搶下14勝，確定成為第2支晉級季後賽的球隊，今天在桃園球場對決樂天桃猿隊如果再贏，將點亮下半季封王魔術數字7，兄弟總教練林威助說：「眼前目標就是季冠軍。」
兄弟下半季領先排名第2的猿隊兩場勝差，年度戰績落後2.5場，林威助強調先搶季冠軍，接下來目標才是年度勝率第1，形容全隊目前「投打齒輪咬得不錯」。
兄弟前天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，全隊只有3支安打，打滿12局1：1和局，昨天對猿隊出現19安，包括兩支全壘打，以13：4大勝；林威助表示，打擊不好時，投手有辦法壓制對手、解決危機，可見球員的心態進步。
他特別點名兩名本土投手吳哲源、陳柏豪今年對球隊幫助很大。
吳哲源本季身兼先發、後援任務，出賽32場包括14場先發，戰績10勝1敗2中繼、防禦率2.73，目前10連勝紀錄持續中，前天對悍將隊之戰12局下登板，投1局無失分結束比賽。
林威助表示，當時沒想到會打12局，接下來比賽會讓吳哲源回到先發角色，到了季後賽考量又不一樣，如果先發投手夠了，也會轉到其他任務，到時就看投手群，會把狀況好的人排在最好的位置。
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