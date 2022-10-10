中職／2次挑戰都很有意見 葉總自嘲：味全習慣了

味全龍隊昨天以2：0擊敗統一獅隊，兩次挑戰都讓龍隊總教練葉君璋很有意見，忍不住自嘲「我們味全習慣了」。

3局下張政禹打向中左外野，一路衝上三壘，回傳球也差不多回到三壘手潘傑楷手中，裁判先比出safe手勢，而當潘傑楷的腳抽離壘包同時，張政禹的護具也騰空了一瞬間，也在此時判決出局。

龍隊提出挑戰，結果維持原判，裁判給他的理由是張政禹的腳有離開壘包，葉君璋對此很有意見，「他腳是完全沒有離開，只是護具翹起來，這樣說離開？我實在是...，如果說先tag到，那我沒話說，但他是說這個翹起來，張政禹說他從頭到尾沒有離開。」

8局上在本壘攻防戰擋下的追平分，雖是龍隊成功獲得改判，但葉君璋也有不解，「我在這邊看很早就有定格了，（劉時豪）手碰到，（陳重廷）手還沒到，我不曉得在看什麼，找了一小時吧！感覺就像是要找到沒辦法改判的。」

葉總的不滿累積中，「這也不是第一次，我們味全習慣了。」犀利的砲轟之後，主動提醒媒體，「這都可以寫，沒關係。」