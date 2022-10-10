快訊

影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊！BBC記者「全程見證畫面」曝

激戰！陳其邁黃偉哲同場拉抬新人 韓國瑜今晚同選區輔選

中止連升！ 本土+3萬2068例 較上周一下降3.9％ 49例境外 57死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／莊韋恩下放加強守備和跑壘 高孝儀頂替升一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
游霆崴。本報系資料照／記者葉信菉攝影
游霆崴。本報系資料照／記者葉信菉攝影

富邦悍將隊今天選手異動，莊韋恩降下二軍、升上高孝儀，擔任外野守備組；莊韋恩下放後，包括跑壘、內外野守備都需再加強。

悍將隊近3場取得2勝1和，今天在新莊球場出戰味全龍隊，高孝儀的身影已出現在隊上，總教練丘昌榮證實莊韋恩下放、升上高孝儀。

高孝儀本季在二軍出賽157打席，僅次於王苡丞的185打席，繳出打擊率2成46。丘昌榮表示，升上高孝儀是因二軍回報近況比較穩定，今天會在板凳上待命，等待後面的守備機會。

悍將隊此役原訂推出李子強先發，但因確診改由游霆崴把關；周三一戰交給陳仕朋，至於接下來的先發輪值，丘總表示還有一些想法，尚未最後確定。

悍將隊已不可能透過全年勝率進入季後賽，只剩下半季冠軍一途，而下半季淘汰指數也只剩下4，本周就可能決定今年命運，可能在考慮對戰成績後調動先發輪值，做最後一搏。

高孝儀 丘昌榮 陳仕朋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／富藍戈3.2局體力舉白旗 本季不會再先發

中職／左外野有毒？莊韋恩嚴重瑕疵 丘總：教練承擔

中職／范國宸爭安打王順著走 丘總讚他守備、跑壘俱佳

中職／同樣敲代打再見滿貫砲 高國麟忘了哥哥那一轟

相關新聞

中職／擋不住！若兄弟今再贏桃猿 下半季冠軍亮燈M7

中信兄弟隊昨天以13：4打穿樂天桃猿隊，這一勝確定「保底」年度前2的季後賽門票，下半季冠軍的腳步也逐漸逼近，如果今天兄弟...

中職／莊韋恩下放加強守備和跑壘 高孝儀頂替升一軍

富邦悍將隊今天選手異動，莊韋恩降下二軍、升上高孝儀，擔任外野守備組；莊韋恩下放後，包括跑壘、內外野守備都需再加強。

中職／樂天女孩愛的人形 籃籃、林襄上架不到1秒售出

樂天桃猿隊近兩天舉行Rakuten Girls辣酷甜趴，一周前推出等身壓克力材質160公分人形立牌，讓喜愛樂天女孩的球迷...

中職／鋼龍領軍宰獅 羅昂悲吞首敗

味全龍隊昨天以2：0擊敗統一獅隊，朝季後賽踏出大大一步，還打破了羅昂的不敗之身，讓他吞下來台8連勝後的第1敗，從高張力賽...

中職／狂揮19安 兄弟晉級季後賽

中信兄弟隊昨天在桃園球場火力大爆發，全場19支安打，包括5局上陳子豪滿貫砲、7局上詹子賢兩分砲，以13：4大勝樂天桃猿隊...

中職／兄弟至少年度第2晉級季後賽 還有機會下半季封王

中信兄弟隊昨天在新莊球場出賽，對富邦悍將隊打完延長12局1：1和局，全場只有3支安打，今天移師桃園球場狂揮19安，包括5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。