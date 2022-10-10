中職／莊韋恩下放加強守備和跑壘 高孝儀頂替升一軍

富邦悍將隊今天選手異動，莊韋恩降下二軍、升上高孝儀，擔任外野守備組；莊韋恩下放後，包括跑壘、內外野守備都需再加強。

悍將隊近3場取得2勝1和，今天在新莊球場出戰味全龍隊，高孝儀的身影已出現在隊上，總教練丘昌榮證實莊韋恩下放、升上高孝儀。

高孝儀本季在二軍出賽157打席，僅次於王苡丞的185打席，繳出打擊率2成46。丘昌榮表示，升上高孝儀是因二軍回報近況比較穩定，今天會在板凳上待命，等待後面的守備機會。

悍將隊此役原訂推出李子強先發，但因確診改由游霆崴把關；周三一戰交給陳仕朋，至於接下來的先發輪值，丘總表示還有一些想法，尚未最後確定。

悍將隊已不可能透過全年勝率進入季後賽，只剩下半季冠軍一途，而下半季淘汰指數也只剩下4，本周就可能決定今年命運，可能在考慮對戰成績後調動先發輪值，做最後一搏。