中職／樂天女孩愛的人形 籃籃、林襄上架不到1秒售出

樂天桃猿隊近兩天舉行Rakuten Girls辣酷甜趴，一周前推出等身壓克力材質160公分人形立牌，讓喜愛樂天女孩的球迷帶回家，今天10點10分開賣，一尊高達29999元的人形、共25尊在樂天市場上架後，15分鐘內售完。

隊長籃籃、副隊長岱縈、副隊長筠熹、苡萱、慧慧、琳妲、孟潔、林襄、語芯、Abu'u、若潼、曲羿、YURI、菲菲、倪暄、凱莉絲、熊霓、穎樂、紫庭、陳伊、卉妮、宋宋、十元、雅涵、嘎琳都推出等身壓克力材質人形座，火辣的人形座高160公分，都有自己的logo，昨天在桃園球場展示相當吸睛，隊長籃籃、林襄更是上架後不到一秒售出，相當驚人。

樂天女孩是唯一在職棒當中擁有自己主題趴的啦啦隊，今年主題趴推出多猿宇宙主題商品、一抽2000元的樂透等宇宙級的周邊，開賣第一天創下600萬元業績，女孩們使出渾身解數增添球賽色彩，藍籃賽前和輔大競技啦啦隊宇宙拋的高難度表演技驚四座。她說：「其實有點害怕，但我相信隊友，看到13000多人就嗨起來了。」

職籃啦啦隊Formosa Sexy到場PK全體女孩演出單曲舞蹈、賽後總監筱晴、女團長Rina、壯壯、沐妍、艾融、小帆、曲羿、若潼、卉妮、菲菲、Yuri、紫庭全付武裝頂著雨上場表演、與今年最多觀眾的比賽相互輝映。

猿隊今天在桃園球場對戰中信兄弟隊，繼續進行辣酷甜主題趴，全體女孩將在賽前合體舉辦俱樂部限定的簽EP會，賽後仍有倪暄等女孩表演、沐妍個人單曲發表、紫庭自彈自唱、雅涵演唱等多組團體表演。