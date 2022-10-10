中職／擋不住！若兄弟今再贏桃猿 下半季冠軍亮燈M7

中信兄弟隊昨天以13：4打穿樂天桃猿隊，這一勝確定「保底」年度前2的季後賽門票，下半季冠軍的腳步也逐漸逼近，如果今天兄弟再次擊敗猿隊，將點亮下半季封王魔術數字M7。

兄弟從9月16日起的16戰拿下14勝，加速這趟逆襲登基之旅，在這段期間的團隊打擊率2成88、防禦率2.39都是5隊最佳，合計打下100分，僅失44分，全部都海放各隊。

兄弟已在昨天鎖定年度前2，確定一定有季後賽可打，接下來的待解任務要還有下半季冠軍、全年勝率第一。

兄弟目前在下半季握有31勝18敗2和、勝率6成33，領先28勝19敗2和的猿隊有2場勝差，兩隊今天繼續在桃園交手，由德保拉、林子崴擔任先發投手，兄弟若能再贏下來，就將亮燈季冠軍魔術數字M7。

猿隊已經握有上半季冠軍，兄弟勢必全力阻止猿隊再拿下半季，因為這將讓猿隊在總冠軍賽保送1勝，還握有4場主場優勢極大，兄弟必須取得下半季冠軍，才能爭取在總冠軍賽站在同一起跑點，總教練林威助昨天賽後也表態，目標是先要取得下半季，再來考慮之後狀況。

猿隊的全年勝率第一還亮著燈號M8，但領先兄弟只剩2.5場勝差，從眼看穩了走到如履薄冰，若猿隊最終連全年第一都失守，將被踹落要打季後賽，目送兄弟直達總冠軍賽。