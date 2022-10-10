中職／兄弟全年度勝率至少第2 確定有季後賽門票

中央社／ 台北9日電

中華職棒中信兄弟隊今天打線發揮，陳子豪滿貫砲、詹子賢2分砲，終場以13比4擊敗樂天桃猿隊，接下來即使全敗，也確定年度勝率在前2名，成為本季第2支取得季後賽門票的球隊。

中華職棒中信兄弟隊近期戰績不錯，今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，團隊敲出19支安打，陳子豪關鍵滿貫砲，詹子賢也敲出2分砲，另外岳東華單場4安表現佳，順利擊敗桃猿隊，陳子豪獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊拿下今天比賽勝利，賽後下半季戰績續居首位，領先排名第2名的桃猿隊2場勝差；全年度戰績排名第2，落後排名首位的桃猿隊2.5場勝差。

兄弟賽後全年度戰績63勝44敗4和，排名第3名的味全龍隊戰績54勝54敗3和，兩隊都只剩下9場比賽，兄弟即使接下來比賽全輸、龍隊接下來比賽全贏，龍隊的勝率也不會超越兄弟，兄弟確定年度勝率至少第2名。

桃猿隊是上半季冠軍、已經取得季後賽門票，兄弟則成為第2支取得季後賽門票的球隊，兄弟有機會拚下半季冠軍和年度勝率第一，總教練林威助則表示，下半季冠軍是優先目標，會盡量搶下。

樂天桃猿 陳子豪 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟至少年度第2晉級季後賽 還有機會下半季封王

圖輯／中職 兄弟大勝桃猿 領先兩場勝差

中職／象迷攻占猿隊主場 陳子豪：有模擬冠軍戰的感覺

中職／陳子豪滿貫砲轟垮猿隊 兄弟近16戰14勝穩住王座

相關新聞

中職／兄弟至少年度第2晉級季後賽 還有機會下半季封王

中信兄弟隊昨天在新莊球場出賽，對富邦悍將隊打完延長12局1：1和局，全場只有3支安打，今天移師桃園球場狂揮19安，包括5...

圖輯／中職 兄弟大勝桃猿 領先兩場勝差

下半季暫居聯盟第一的中信兄弟，今晚到桃園客場出戰第二的樂天桃猿，兄弟先發投手奧特羅主投六局被擊出六支安打，奪五次三振，失...

中職／象迷攻占猿隊主場 陳子豪：有模擬冠軍戰的感覺

中信兄弟隊近況處於高峰，今天在桃園球場又以以13：4大勝樂天桃猿隊，陳子豪5打數2安打，5局上轟出右外野滿貫砲，獲選單場...

中職／鋼龍進化新型態 並列勝投王強勢回歸

前一場先發對中信兄弟隊2.1局失5分，鋼龍今天面對統一獅隊，以6局6K無失分的好投強勢回歸，這兩場先發的差異，原來是鋼龍...

中職／打破羅昂不敗之身 葉君璋看見小龍成長

味全龍隊今天以2：0擊敗統一獅隊，不僅朝季後賽踏出大大一步，還打破了羅昂的不敗之身，讓他吞下來台8連勝後的第1敗，總教練...

中職／陳子豪滿貫砲轟垮猿隊 兄弟近16戰14勝穩住王座

中信兄弟隊今天在桃園球場火力大爆發，全場出現19支安打，包括5局上陳子豪滿貫砲、7局上詹子賢兩分砲，以13：4大勝樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。