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中職／兄弟至少年度第2晉級季後賽 還有機會下半季封王

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟晉級季後賽。 中信兄弟提供
中信兄弟晉級季後賽。 中信兄弟提供

中信兄弟隊昨天在新莊球場出賽，對富邦悍將隊打完延長12局1：1和局，全場只有3支安打，今天移師桃園球場狂揮19安，包括5局上陳子豪滿貫砲、7局上詹子賢兩分砲，以13：4大勝樂天桃猿隊，總教練林威助笑說：「偶爾會有這種情況，打擊沒辦法那麼好掌握。」

兄弟、味全龍隊今天分別獲勝，兩隊下半季各剩9場比賽，即使兄弟全敗，年度戰績將是63勝4和53敗，龍隊全贏則是63勝3和54敗，兄弟年度勝率至少前兩名，確定可以打進季後賽，成為本季第2支晉級球隊。

不只如此，兄弟年度戰績也只落後榜首猿隊2.5場，還有機會包辦下半季冠軍、年度勝率榜首。

兄弟最近6連不敗、近16戰14勝，不只下半季維持龍頭地位、領先猿隊兩場勝差，林威助說：「下半季冠軍是優先目標，要儘量搶下。」

兄弟全場6名打者至少2支安打，岳東華包辦4安、王威晨也有3安，林威助特別提到詹子賢本季第2轟，認為他的揮擊很平、也很扎實，隊內競爭對球員是好事。

林威助 詹子賢

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