中職／象迷攻占猿隊主場 陳子豪：有模擬冠軍戰的感覺

中信兄弟隊近況處於高峰，今天在桃園球場又以以13：4大勝樂天桃猿隊，陳子豪5打數2安打，5局上轟出右外野滿貫砲，獲選單場MVP，自己也嚇了一跳。

他說：「本來不確定，聽到現場兄弟球迷唱我的應援曲，才知自己是MVP。」

兄弟今天揮出19支安打，6名打者至少2安，打完前5局已經領先7分，打垮猿隊士氣；兄弟洋投奧特羅先發6局，被揮出6支安打，失1分非自責分，奪下本季第2勝。

陳子豪表示，通常攻下較多分數時，單場MVP都會選給投手，沒想到自己會獲選。

這場象猿大戰吸引13169人進場觀戰，內野區一壘側、右外野區觀眾席都有大批兄弟球迷，陳子豪8局上最後一次打擊，又把球轟向右外野，引起象迷驚呼，不過在全壘打牆前被猿隊右外野手林立接殺。

陳子豪生涯108轟有4支滿壘全壘打，在桃園球場累積22轟，他表示，8局上打到球就知不是全壘打，因為仰角太高、飛太久，之前幾次在桃園球場的經驗，只要球飛太久都出不去。

兄弟近16戰搶下14勝，穩住下半季龍頭，領先猿隊兩場勝差，陳子豪說：「前幾局感覺還好，5局上轟出全壘打後，發現球迷真的很大聲，會被這種氣氛感染，有模擬冠軍戰的感覺。」