中職／鋼龍進化新型態 並列勝投王強勢回歸

前一場先發對中信兄弟隊2.1局失5分，鋼龍今天面對統一獅隊，以6局6K無失分的好投強勢回歸，這兩場先發的差異，原來是鋼龍將自己重新設定，「用全新型態去面對」。

龍隊今天在天母球場以2：0擊敗獅隊，鋼龍先發6局僅被敲1支安打，沒有掉分，與3名牛棚投手聯手完封，壓倒7局失1分的羅昂，讓他吞下來台第一敗。

鋼龍表示，對決羅昂當然很想贏，「他是一名傑出的投手，過去在大聯盟也待過很長時間，今年在中職展現出他的壓制能力，這場比賽很想跟他互相抗衡。」

雖然今天僅投了78球就退場，不過鋼龍說自己的身體沒有太大問題，「只是背部有點緊，預防性退場，現在活動都沒有問題，就跟平常投球一樣。」

對於前一場先發狀況不佳，鋼龍表示，這段時間讓自己心理、生理都重新設定，休息的這5天也有幫助，「用全新的型態去面對今天的比賽。」

收下本季第12勝，鋼龍與樂天桃猿隊狂威並列勝投王，鋼龍表示，能夠有這樣的成績當然開心，「但是勝投還是與球隊有關，這代表我有幫到球隊，接下來還是全力以赴，勝投畢竟不是投手能掌握的，成績就到年底再看吧。」