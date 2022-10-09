中職／打破羅昂不敗之身 葉君璋看見小龍成長

味全龍隊今天以2：0擊敗統一獅隊，不僅朝季後賽踏出大大一步，還打破了羅昂的不敗之身，讓他吞下來台8連勝後的第1敗，總教練葉君璋從這場比賽看到球員成長，「面對這樣比數、這樣的投手，有這樣表現，很令人高興。」

羅昂今天投得不差，114球奮力投完7局，被敲5支安打，僅掉1分，另有8次三振、3次四壞保送；然而鋼龍表現更優，6局僅被敲1安無失分，6次三振、1次四壞保送，與王玉譜、 林凱威、陳冠偉聯手完封獅隊打線。

相較上一場對中信兄弟隊2.1局失5分，總教練葉君璋表示，鋼龍今天才是正常表現，「前一場有點狀況，這場更加穩定。」只不過只投78球就換投，原因是鋼龍背部有點緊繃，「只是預防性，不想要冒險，球隊後面還有比賽。」

獅龍在爭搶年度第三，龍隊贏球後將勝差拉開到8場，葉君璋表示，羅昂是沒輸過的投手，而球員能夠面對這樣高張力、又是關鍵一戰，搶下勝利，「大家也知道這一場重要，看得出心理、技術上都有成長，這是我高興的地方。」

羅昂在來台第11場先發時才吞下敗投，阻斷連勝的是年輕龍隊，葉君璋指出，羅昂除非自己投不好，不然是很難攻擊的投手，這一敗來得剛好。