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中職／陳子豪滿貫砲轟垮猿隊 兄弟近16戰14勝穩住王座

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳子豪5局上轟出滿貫砲，獲選單場MVP。記者侯永全／攝影
陳子豪5局上轟出滿貫砲，獲選單場MVP。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天在桃園球場火力大爆發，全場出現19支安打，包括5局上陳子豪滿貫砲、7局上詹子賢兩分砲，以13：4大勝樂天桃猿隊，下半季從領先1場勝差變成兩場，穩住排名第1。

兄弟最近6連不敗，從9月16日起16場比賽贏了14場，不只下半季維持領先，年度戰績也只落後榜首猿隊2.5場勝差。

兄弟打線面對猿隊洋投霸林爵，前4局出現7支安打，2、4局上各得兩分，5局上岳政華、江坤宇、王威晨連續安打攻占滿壘，陳子豪轟出右外野全壘打，本季第8轟、生涯第4支滿貫砲出爐，把比數差距拉大到8：1。

霸林爵投5局被揮出11支安打，失8分都是自責分，單場失分是本季21場先發最多，最近吞下4連敗後掉到7勝6敗。

蘇俊羽6局上接替投球演出3上3下，7局上卻出狀況，被揮出4支安打、出現1次保送，包括詹子賢本季第2轟，退場後由黃偉晟接手，兄弟再揮出兩支安打，這半局打了10人次攻下5分、變成13：1，猿隊大勢已去。

這場關鍵比賽吸引13169人進場觀戰，內野區一壘側、右外野區觀眾席湧進大量兄弟球迷，加油氣勢完全不輸猿隊；兄弟洋投奧特羅先發6局，被揮出6支安打，失1分非自責分，優質表現奪下本季第2勝。

岳東華此役出現4支安打，王威晨也有3支，陳子豪獲選單場MVP。

猿隊3局下先得1分，7局下面對彭識穎攻下兩分，9局下再從官大元的手中扳回1分，無力挽回戰局，最近12場比賽只有3勝，這段期間對戰兄弟6場吞下5敗。

陳子豪 霸林爵

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