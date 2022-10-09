中職／倒帶收回獅1分 龍1分險勝年度第三M2
今晚天母球場獅龍戰展現高張力，味全龍隊靠著鋼龍6局6K無失分的好投，幫助球隊以2：0險勝統一獅隊，將確保年度第三的魔術數字縮減到M2。
鋼龍今晚壓制獅隊打線，前4局沒被敲安，直到5局上2出局才被陳重廷敲出安打，但最終投完6局也僅被敲出這支安打，另外1次四壞保送，只讓獅隊兩次站上壘包，另有6次三振，不過用球數僅78球就退場休息。
龍隊在3局下就給予鋼龍所需分數，1出局後捕手劉時豪保送上壘，接著張政禹的深遠安打護送劉時豪回來得分，自己闖三壘時被觸殺出局。
8局上獅隊的一分遭到倒帶沒收，陳重廷敲安加上推進站上二壘，陳傑憲敲出二壘滾地球，李凱威美技攔下選擇傳本壘，陳重廷挑戰本壘第一時間主審判安全上壘得分，但龍隊提出挑戰，電視輔助判決重播、倒帶看了又看，最終決定改判出局，這分不算還成為第三個出局數。
龍隊在8局下追加分數，面對獅隊後援投手鄭鈞仁，吉力吉撈．鞏冠開局敲安，1出局後劉基鴻的二壘打形成二、三壘有人，此時鄭鈞仁暴投奉送一分，林智勝則獲得保送上壘，獅隊再換上邱浩鈞才抓下最後2出局。
龍隊目前年度排名第三，今年贏球後與獅隊勝差拉開到8場，龍隊剩下9戰、獅隊剩下10戰，就算獅隊10連勝，龍隊扣掉對戰2場輸球，只要再贏2場依舊可確保年度第三。
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