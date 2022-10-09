日職／西武遭軟銀滿貫砲淘汰 辻発彦監督退休、吳念庭未上場

日職季後賽首輪太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊今天靠著壽星柳田悠岐滿貫砲，率隊以8比2擊敗西武隊、晉級決勝輪，這也是軟銀自2019年首輪第2戰開始，季後賽18連勝。

日本職棒季後賽昨天開打，太平洋聯盟由例行賽排名第2的福岡軟銀鷹隊與排名第3的埼玉西武獅隊交手，昨天軟銀隊搶下首勝，今天兩隊繼續在福岡巨蛋交手，西武隊台灣野手吳念庭沒有先發出賽，結束本季所有出賽。

兩隊前2局沒有拿下分數，軟銀隊3局靠著2次四壞保送、1次觸身球保送攻佔滿壘，柳田悠岐開轟，滿貫砲幫助球隊取得4比0領先，4局再靠著中村晃、甲斐拓也安打送回第5分。

西武隊5局追分，靠著源田壯亮三壘打、金子侑司二壘打送回1分，軟銀隊7局下再起攻勢，柳町達率先敲出二壘打、短打推進，三森大貴安打送回1分，牧原大成三壘打再添1分保險分。

軟銀隊8局1人出局後川瀬晃、今宮健太接連安打，2人出局後甲斐拓也適時安打，送回團隊第8分，西武隊9局靠著山川穗高陽春砲追分，但攻勢沒有延續、無緣晉級。

西武監督辻発彦本季結束後就退休，於今天結束職涯帶兵最後一役，向全場揮手告別。

軟銀隊季後賽跨季18連勝、晉級決勝輪，決勝輪預計預計12日在大阪巨蛋開打，軟銀隊將與歐力士猛牛隊交手，比賽採6戰4勝制，太平洋聯盟例行賽冠軍歐力士隊保送1勝。