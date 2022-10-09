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中職／味全品牌日農夫來開球 萬丹加碼開轟賞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊品牌主題週周「萬丹」主題日，賽前開球儀式吉力吉撈．鞏冠（左起）擔任開球捕手，酪農陳建良（右二起）擔任開球投手、味全公司總經理邱子權擔任開球打者。圖／味全龍隊提供
味全龍隊品牌主題週周「萬丹」主題日，賽前開球儀式吉力吉撈．鞏冠（左起）擔任開球捕手，酪農陳建良（右二起）擔任開球投手、味全公司總經理邱子權擔任開球打者。圖／味全龍隊提供

本周末在天母主場，一連三天舉辦味全品牌主題日，昨天的「農榨」主題日，吸引6千多位球迷進場，今天是「萬丹」主題日，賽前特別邀請到屏東萬丹酪農到場開球，萬丹還加碼獎金，只要龍將今天開轟，就可獲得1萬元。

龍隊今天對戰統一獅隊，賽前的開球儀式邀請到屏東萬丹酪農陳建良擔任開球投手，味全公司總經理邱子權擔任開球打者，而開球捕手也邀請到原籍為屏東瑪家鄉的吉力吉撈．鞏冠

為了挺球員，今天萬丹品牌特別加碼萬丹全壘打獎金，只要龍將擊出全壘打，就可以獲得1萬元，最近手感火燙的鞏冠就很有機會，還有300轟聽牌的林智勝。

昨天「農搾」主題日則是邀請屏東的檸檬農友李金原擔任開球嘉賓，並安排隊長吳東融擔任開球捕手，吳東融老婆的家人剛好也種植柚子，身為務農人家的一份子，很能理解到果農的辛苦。

吳東融表示，自己深深感受到每位農民為了家庭重擔而付出的血汗，天沒亮就要早起或是工作過程受傷這些都是家常便飯。雖然工作辛苦，但是他們還是很努力，讓台灣人民甚至全世界都能夠品嘗到台灣的健康農作物，就像棒球比賽一樣，必須一直努力堅持，才能收穫完美果實。

吳東融 鞏冠

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