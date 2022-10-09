中職／林子崴力拚德保拉 曾豪駒對20歲少年仔有信心
中信兄弟隊下半季暫居榜首，領先樂天桃猿隊1場勝差，兩隊在桃園球場進行關鍵2連戰，猿隊明天將推出20歲左投林子崴登板先發，對決兄弟洋投德保拉，這場國慶日大戰倍受矚目。
林子崴去年11月5日初登一軍，3場先發投出兩勝，其中兩場對決兄弟拿到1勝，今年出賽8場（3場先發），對兄弟兩場先發都吞敗，明天再度對決，在主場面臨極大壓力。
這位年輕左投生涯前兩季對兄弟4先發1後援，投出1勝2敗1中繼、防禦率6.10，猿隊總教練曾豪駒也知道明天比賽的重要性，他表示，目前先發投手較缺，林子崴本來就是人選，相信他可勝任。
德保拉本季出賽21場，戰績11勝4敗、防禦率2.32，最近4場先發投出3勝，本季對戰猿隊9場投出4勝2敗、防禦率2.79。
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