中職／吳俊杰進步多又耐投 明年有機會先發定位

中職味全龍隊投手吳俊杰昨天中繼投2局無失分、表現不錯，總教練葉君璋稱讚吳俊杰進步多又耐投，現在感覺輕鬆丟球速就可以出得來，如果身體健康明年出賽機會更多，有機會先發定位。

中華職棒味全龍隊投手吳俊杰9月中下二軍，10月初又回到一軍，昨天與樂天桃猿隊交手，中繼投2局被敲3支安打，投出1次三振、無失分，最快球速144公里，表現不差。

總教練葉君璋今天表示，吳俊杰狀況其實一直保持不錯，之前是覺得如果有需要先發投手可能會用到他，所以讓他下二軍投先發，現在球隊剛好需要長中繼，他是最好的選擇，「老實說，他在一軍表現都滿不錯的。」

葉君璋表示，吳俊杰進到職棒後雖然小傷不斷，但還好都不是需要休很久的傷勢，剛進到職棒動作不是很協調，影響控球，很用力丟球速也出不來，但看到他進步很多，現在輕鬆丟球球速也慢慢回來，動作更流暢。

葉君璋直言，如果吳俊杰身體健康，明年應該會有更多出賽的機會，以先發投手定位機會滿高的，更指出吳俊杰很耐投，越投到後面越好。

吳俊杰表示，先發是過去非常熟悉的角色，如果教練團安排先發，就盡自己最大的能力在場上百分百展現。

中職／熱機慢葉總想起林恩宇 吳俊杰自嘲：可能是二手車

中職味全龍隊投手吳俊杰進到職棒後進步很多，總教練葉君璋點出耐投和熱機慢的特色，吳俊杰笑說，是從業餘時期就開始的習慣，自嘲「可能是二手車要比較久一點。」

中華職棒味全龍隊投手吳俊杰進到職棒後小傷不斷影響出賽，但只要上到一軍其實都可以投出不錯表現，總教練葉君璋直言，只要吳俊杰身體健康， 明年應該會有更多出賽的機會，以先發投手定位機會蠻高。

葉君璋點出吳俊杰「熱機慢」特性，投到越後面越好，葉君璋笑說，印象中有一場先發，前3局投得跌跌撞撞，本來考慮換投，沒想到他越投越穩。

葉君璋說，每個投手可能都有不同的特性，之前在國家隊印象最深刻的是林恩宇，練投時幫他接捕，「他叫我投到100顆提醒他，我以為是投100顆就結束，沒想到他還要再投100顆，印象很深刻。」

他表示，印象中吳俊杰業餘時期出賽用球數也都偏多，進到職棒之後才發現原因，每個人的類型不同，吳俊杰感覺也是需要熱比較久的類型。

吳俊杰昨天與樂天桃猿隊交手，中繼登板投2局表現不錯， 似乎「熱機慢」的狀況有解，吳俊杰自嘲說自己可能是二手車，熱車比較久，從開始打棒球就是這樣，大部分中繼投手可能熱身10幾顆就可以，昨天有先在牛棚熱了20、30顆。