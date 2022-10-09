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中職／九天玄男來登板 王維中無緣百局小失望

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手王維中。圖／聯合報系資料照
味全龍先發投手王維中。圖／聯合報系資料照

暌違9天，味全龍隊王維中預計14日再次先發登板，他笑稱自己是「九天玄男」，球季預計剩下2到3場先發，要湊滿100局出賽幾乎不可能，王維中表情也透露出些許失望。

5日在斗六球場的先發出賽，王維中繳出7局失1分的好投，單場9K更寫下個人生涯新高，累積局數來到79.2局，只不過要到百局門檻的話，難度很高，王維中自己也開玩笑說：「可能要投2場延長賽才有辦法吧。」

去年在中職的生涯第一年，王維中22場出賽有17場先發，投到100.1局，王維中說：「當然是希望可以超過去年，但是今年應該比較無望了。」

王維中今年在4月下旬確診，直到5月21日才先以中繼身分復出，等於春訓建立起的投球強度又要打掉重練，後續又遇到背部、鼠蹊部受傷，導致難以累積夠多的投球局數。

雖然百局無望，但王維中還有可以期待的，就是球隊有望打進季後賽，王維中表示，過去小聯盟曾有一次季後賽機會，但被拉上大聯盟而錯過，上一次遇到這種類似單淘汰的張力，已經是高中時期。

「最接近是爭取分區龍頭的時候。」王維中談起想像中的季後賽氛圍，「記得是釀酒人對小熊隊，小熊球迷本來就多，又遇到假日滿場，那個氣勢滿接近季後賽的。」

王維中 小熊隊 中職

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