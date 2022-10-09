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中職／有機會挑戰洋捕金手套第1人 福來喜開心又驕傲

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
福來喜。 聯合報系資料照片
福來喜。 聯合報系資料照片

中職本季賽事接近尾聲，中信兄弟隊洋砲福來喜目前出賽62場，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰將是第60場蹲捕，確定符合競爭個人獎項的條件，他說：「很開心，會繼續做好工作，保持健康、幫助球隊贏球。」

福來喜來台第一個球季，一度受到洋將名額限制，出賽數不是很多，直到7月10日重返一軍後才穩住地位，目前打擊率2成50、全壘打5支、打點26分。

另外，福來喜擔任捕手59場比賽，守備率9成97、阻殺率5成81，對手31次嘗試盜壘，有18次被他抓到。

福來喜表示，來台發展前看過中華職棒影片、做足功課，當時已經設定金手套的目標，7月時還沒想到此事，後來出賽場次較多，開始覺得有機會競爭。

對於符合個人獎項資格，福來喜認為「很特別」，畢竟自己在一軍、二軍上上下下，碰到很多困難的事，7月從屏東回到一軍後，和投手溝通下了很多苦心。

他說：「有機會成為首位拿到金手套獎的外籍捕手，感到很驕傲。」

今年全力適應台灣環境，努力融入中職，福來喜表示，在屏東吃得健康、睡得安穩，天氣很熱就多喝水，身為職棒球員要隨時做好準備，好好享受比賽，希望每天都能上場先發。

中職 樂天桃猿 中信兄弟

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