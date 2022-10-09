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中職／梁家榮三壘又碰撞 葉總：動作可以修飾一下
味全龍隊郭天信與樂天桃猿隊梁家榮昨晚在三壘發生碰撞，一個要回壘、一個要守備，承受較大衝擊的郭天信左手掌腫脹，龍隊總教練葉君璋則說：「動作可以再修飾一下。」
事情發生在5局下，郭天信想藉著劉基鴻的安打從一壘跑回本壘，不料繞壘時滑倒，只好急忙想撲回三壘，而梁家榮接到球也是全力回防、身體擋在壘包前面，兩人發生衝撞，葉總當下上場關心，也跟裁判討論許久。
郭天信今天賽前正常練習，評估後因骨頭沒事，可以正常出賽，葉君璋表示，可以理解選手都有幫助球隊贏球的企圖心，「這點沒有錯，不想要讓對手有機會，但是現在環境在改變，也要考慮到球員生涯。」
葉君璋解釋，從近年美職訂立波西條款開始，可以看見世界棒球規則開始注重球員的安全、生涯的延續，「基於這點來說，是希望動作可以再修飾一下。」
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