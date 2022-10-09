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中職／不要再罵梁家榮 郭天信：他不是故意的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊打者郭天信。圖／聯合報系資料照
味全龍隊打者郭天信。圖／聯合報系資料照

「不要再罵他了。」味全龍隊郭天信樂天桃猿梁家榮緩頰，兩人昨天在三壘發生的衝撞導致郭天信受傷，不過郭天信今天說：「發自內心覺得，他不是故意的。」賽後梁家榮也特別私訊，關心郭天信的狀況。

昨日在天母球場的猿龍戰，5局下劉基鴻敲出左外野安打，郭天信從一壘起跑想搶攻本壘，結果繞過三壘時滑倒，想折返三壘時被梁家榮觸殺出局，兩人發生碰撞，郭天信當下握著左手、痛到無法起身，後來雖然多守了1局，但也在7局上被換下場。

郭天信今天賽前打擊、守備練習都正常參與，他表示：「沒有問題，骨頭沒事就還好。」郭天信撕開繃帶，左手拇指根部還是明顯腫脹，但已經可以握棒，昨天當下是無法打擊，經過球團人員幫忙放血後，腫脹已經消除不少。

郭天信認為，與梁家榮發生衝撞純屬意外，「球迷難免會聯想，但發自內心覺得他不是故意的，大家都是想要幫球隊拿下出局數，比賽嘛，運動就是會有受傷風險。」

今年郭天信在球季尾聲遇到打擊撞牆期，他認為，去年賽程有中斷、加上一開始非先發，「今天相對來說比較有負擔，疲勞一定會有，但不能當藉口，學長他們就維持得很好。」

郭天信 梁家榮 樂天桃猿

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