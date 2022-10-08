中職／不怕當「破皮哥」 安得勝改回伸卡握法更威猛

富邦悍將隊洋投安得勝今天繳出8局好投，在中職表現漸入佳境，局數一場比一場更長，也讓他相當滿意，「這次越過障礙，希望之後每場出賽都能把局數走深。」

悍將隊今天打滿12局，以1：1與中信兄弟隊和局收場，兄弟的4連勝、悍將的2連勝一起畫下句點，雙方先發投手鄭凱文7局失1分、安得勝8局失1分，也一起「問天」。

安得勝此役在首局因保送、游擊手王勝偉的失誤出現兩位上壘者，但3個出局數都用三振拿下，第2局繼續遇到危機，林書逸二壘打、岳東華一壘打串聯打下1分，兄弟成為先取分的一方，但也是他的唯一失分，最終以111球完成8局投球，僅被敲3安打。

安得勝來台之初，在二軍的出賽因不習慣比賽用球，手指屢次破皮，導致升上一軍時間一再延遲，球迷也稱他「破皮哥」；好不容易上來了，結果首戰是0.2局失9分（責失1分）的慘劇，但接下來3場都是優質先發。

回想在台南初登板的人間煉獄，他表示當時距離自己前一次比賽已有一段時間，加上手指破皮，有改變伸卡握法、避掉縫線，但心裡有擔心、也不太習慣，投起來感覺不順，多少影響表現。

「第一場不順後有改回來，想說要破就破。」安得勝表示，棒球原本就是充滿挑戰的運動，自己的信念是不要讓一場比賽影響到下一場；他的近3場出賽局數從6局、7局到今天的8局，他自承已不記得上次投到8局是何時，期盼之後每次都能為球隊貢獻長局數。

安得勝的高抬腿是投球標誌特色，他也對此解密自己在大學時當打者、也當投手，「因為投球重心無法留在後面，就藉由高抬腿的動作來改善，一開始沒這麼高，後來愈抬愈高，好處是有時會有打者覺得很煩。」意外被誇讚感覺身體相當柔軟，他笑答：「其實沒有，就當作是美麗的誤會吧！」