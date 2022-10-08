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中職／安得勝8局好投沒贏球 丘總點出其實還能投更長

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手安得勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手安得勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊才剛打完一場11局的跨日戰役，又迎來一場打好打滿的12局大戰，以1：1與中信兄弟隊和局收場，先發8局、失1分的安得勝無關勝敗，但以好投獲選單場MVP。

此役上演投手戰，兄弟鄭凱文先發7局共用106球，被敲5安打、失1分，悍將隊安得勝更威猛，先發8局僅被敲3安打、失1分。

兩位投手所失分數都出現在第2局，林書逸開局掃出二壘打，岳東華在兩出局後敲安，助兄弟率先突破城池，悍將隊則在2局下就靠范國宸二壘打、高國麟一壘打串聯火速扳平。

1：1的戰局一路凍結，也讓兩位先發投手的好投都確定與勝投無緣，比賽進入牛棚決勝，僵持到延長12局，兄弟由吳哲源把關，辛元旭開局敲出二壘打，推進三壘後，兄弟選擇故意保送張進德，對決王勝偉，而他打向三壘方向的滾地球被抓下本壘前的出局數，王正棠打向中外野的飛球遭到接殺，以和局結束比賽。

悍將隊總教練丘昌榮表示，安得勝前3局已用50幾球，若前兩局的控制力有的話，吃的局數應該會更多，「若有控制力的話，會是滿有壓制力的投手。」安得勝扣掉第一場出賽後，表現漸入佳境，丘總也認為如果越來越穩定，「看起來是滿符合我們需求。」

悍將沒能以勝利結束這場比賽，丘昌榮認為跑壘有一些狀況，「但有幾球打得滿扎實，內容滿好，三壘手也救了好幾球，棒球就是這樣。」他也談到比較遺憾之處，在於今天本想不要用到曾峻岳，但比賽拚到這裡，還是希望可以拿到勝利。

丘昌榮 牛棚

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