中職／猿隊近兩勝都靠他代打 郭嚴文：教練換得好

左腳膝蓋積水還是沒好轉，樂天桃猿隊郭嚴文今天繼續擔任代打，發揮關鍵一擊能力，在8局上敲出超前安打，帶起士氣以10：5擊敗味全龍隊，郭嚴文說：「是教練換得好。」

5：5平手僵局到8局上，1出局後邱丹敲安，張閔勛打到1好1壞時，丘丹盜上二壘，猿隊教練團此時啟用代打，郭嚴文等到1好3壞時出擊，一棒敲出超前安打。

郭嚴文表示，印象中除了隊友自打球退場外，沒有在球數到一半的時候上場代打過，「雖然一開始球數不利，但後來也2個壞球，比較好去攻擊。」

加上9月29日代打全壘打，猿隊最近2場贏球都是靠郭嚴文關鍵一擊，他表示：「贏球是大家一起贏，我只是剛好換上去，打得好才有被記住，這幾場都是在對攻方有利的時候上去，是教練換得好。」

郭嚴文近期飽受膝蓋積水所苦，這個舊傷過去兩、三年會發作一次，近期卻頻繁發生，早上去醫院抽完積水，可能隔天又腫起來，郭嚴文說：「有點棘手，感覺沒有進步。」

看著球隊近期戰績不佳，郭嚴文很想先發，「輸要一起輸，贏要一起贏，在場下能夠提供的幫助比較少，也比較不好意思跟隊友說太多，壓力是他們在扛。」不過傷勢不允許他先發，而猿隊近期有其他傷兵、確診，也沒空間讓他下二軍休養。