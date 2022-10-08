中職／止敗重燃氣勢 猿隊回主場迎戰兄弟爭龍頭

樂天桃猿隊今天以10：5擊敗味全龍隊，中止3連敗，全隊再次展現出贏球企圖心，總教練曾豪駒期盼將這樣的情緒延續下去，因為接下來兩天猿隊要回到桃園主場對上龍頭的中信兄弟隊。

猿隊先發投手楊彬今天投6局被敲9支安打、失3分，廖健富在3局上適時安打敲回2分打點，5局上包括林立陽春砲在內又追加3分，只不過2分的領先在7局下被追平，8局上郭嚴文代打敲回超前分，9局上猿隊又開啟4分大局贏下比賽。

曾豪駒表示：「今年全體都展現強烈贏球的企圖心，前面分數有拿下來，雖然7局被追平，但對方打者近況不錯，關鍵是郭嚴文代打敲回超前分，提升球隊士氣，非常重要。」

特別的是，8局上郭嚴文是在張閔勛打到1好1壞時才上場代打，曾豪駒解釋，原本就有換人的想法，後續跑者成功上二壘，「決定不要再猶豫，立刻去換。」

能夠贏下這場比賽，曾豪駒說：「很重要，把士氣維持住，去迎接明天重要的比賽，希望球員記住這樣的感覺，你們是有能力的，就去做到。」猿隊目前在下半季戰績落後中信兄弟隊1場勝差，明天贏球就可追平。