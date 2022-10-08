中職／關鍵殺手！郭嚴文代打超前安 猿止3連敗

樂天桃猿隊與味全龍隊今天在天母球場上演打擊戰，林立、劉基鴻都開轟，5：5的平手僵局，靠著8局下郭嚴文的關鍵代打敲安超前，最終猿隊以10：5勝出，中止近期3連敗，也斬斷龍隊的4連勝。

龍隊今天在2局下林智勝敲安後，下一棒谷德溫敲出右外野二壘安打，林智勝連跑3個壘包滑回本壘，得到全場第1分。

只不過3局上龍隊游擊防區發生失誤，陳晨威再補上安打，2出局後二、三壘有人，廖健富適時安打敲回2分打點，逆轉比數；5局上林立一發左外野陽春砲，加上林承飛在2出局一、二壘有人時的二壘安打，再敲回2分，猿隊5：1領先。

林立這發全壘打是本季第14轟，甩開吉力吉撈．鞏冠的13轟，獨居聯盟第一。

龍隊在5局下追分，1出局一、二壘有人，鞏冠二壘安打敲回1分打點，郭天信游擊滾地推進也打回1分，只不過接下來，劉基鴻敲出左外野安打，郭天信繞過三壘滑倒，想折返三壘時被梁家榮觸殺出局。

2分的落後，劉基鴻表現出四棒本色，在7局下2出局二壘有人時，從猿隊中繼投手許峻暘手中一棒敲出左外野全壘打，2分打點追平比數，個人本季第9轟。

8局下面對龍隊中繼投手林凱威，猿隊在1出局後靠著丘丹敲安、盜壘成功，站上得點圈，而代打的郭嚴文一棒敲出中外野安打，送回超前分。

郭嚴文因膝蓋傷勢，近期都擔任代打，他的經驗仍為猿隊提供貢獻，9月29日就曾以一發代打全壘打打破平手僵局，幫助球隊擊敗中信兄弟隊，今天再次展現關鍵一擊的能力。

9局上猿隊再一波4分攻勢拉開差距，朱育賢1分打點安打外，林承飛更轟出左外野三分砲，單場4打數2安打、5分打點，另有1次保送。

猿隊先發投手楊彬6局被敲9支安打、失3分，優質先發但無關勝敗，防禦率2.88；龍隊先發投手林子昱5局丟掉5分（3分責失），防禦率2.38，隨著球隊扳平也逃過敗投。