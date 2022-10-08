快訊

獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

全台專責加護病房空床率剩不到三成 醫勞盟點名「這區」拉警報

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／關鍵殺手！郭嚴文代打超前安 猿止3連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊郭嚴文代打敲回超前分。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊郭嚴文代打敲回超前分。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊與味全龍隊今天在天母球場上演打擊戰，林立劉基鴻都開轟，5：5的平手僵局，靠著8局下郭嚴文的關鍵代打敲安超前，最終猿隊以10：5勝出，中止近期3連敗，也斬斷龍隊的4連勝。

龍隊今天在2局下林智勝敲安後，下一棒谷德溫敲出右外野二壘安打，林智勝連跑3個壘包滑回本壘，得到全場第1分。

只不過3局上龍隊游擊防區發生失誤，陳晨威再補上安打，2出局後二、三壘有人，廖健富適時安打敲回2分打點，逆轉比數；5局上林立一發左外野陽春砲，加上林承飛在2出局一、二壘有人時的二壘安打，再敲回2分，猿隊5：1領先。

林立這發全壘打是本季第14轟，甩開吉力吉撈．鞏冠的13轟，獨居聯盟第一。

龍隊在5局下追分，1出局一、二壘有人，鞏冠二壘安打敲回1分打點，郭天信游擊滾地推進也打回1分，只不過接下來，劉基鴻敲出左外野安打，郭天信繞過三壘滑倒，想折返三壘時被梁家榮觸殺出局。

2分的落後，劉基鴻表現出四棒本色，在7局下2出局二壘有人時，從猿隊中繼投手許峻暘手中一棒敲出左外野全壘打，2分打點追平比數，個人本季第9轟。

8局下面對龍隊中繼投手林凱威，猿隊在1出局後靠著丘丹敲安、盜壘成功，站上得點圈，而代打的郭嚴文一棒敲出中外野安打，送回超前分。

郭嚴文因膝蓋傷勢，近期都擔任代打，他的經驗仍為猿隊提供貢獻，9月29日就曾以一發代打全壘打打破平手僵局，幫助球隊擊敗中信兄弟隊，今天再次展現關鍵一擊的能力。

9局上猿隊再一波4分攻勢拉開差距，朱育賢1分打點安打外，林承飛更轟出左外野三分砲，單場4打數2安打、5分打點，另有1次保送。

猿隊先發投手楊彬6局被敲9支安打、失3分，優質先發但無關勝敗，防禦率2.88；龍隊先發投手林子昱5局丟掉5分（3分責失），防禦率2.38，隨著球隊扳平也逃過敗投。

天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊先發投手楊彬。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊先發投手楊彬。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊林立敲出陽春砲。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，猿隊林立敲出陽春砲。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊劉基鴻敲出2分砲。記者許正宏／攝影
天母棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊劉基鴻敲出2分砲。記者許正宏／攝影

林立 劉基鴻

延伸閱讀

中職／重返四棒 劉基鴻打擊變得更火燙

中職／伍鐸7局好投佐鞏冠開轟 狂龍滅猿10戰8勝

中職／洪瑋漢與郭天信相撞感覺下巴歪掉 歸隊沒有陰影

中職／「天威」換任務 郭天信沒打好：球隊贏就好

相關新聞

中職／關鍵殺手！郭嚴文代打超前安 猿止3連敗

樂天桃猿隊與味全龍隊今天在天母球場上演打擊戰，林立、劉基鴻都開轟，5：5的平手僵局，靠著8局下郭嚴文的關鍵代打敲安超前，...

中職／井端弘和加入台鋼秋訓 曾子祐畫重點髖很重要

台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，已進行兩周訓練，今天日籍客座內野守備教練井端弘和、客座投手教練曹竣崵加入，持續加強選手基本...

中職／兄弟因疫情折損兩要員 許基宏、宋晟睿都確診

中信兄弟隊在爭冠期間因疫情折損要員，一壘手許基宏、外野手宋晟睿雙雙確診，暫時失去今年已在一壘鎮守百場的主砲。

中職／換球棒拚300轟 林智勝：戰斧留著季後賽

第300轟等了又等，「大師兄」林智勝昨天換了球棒上陣，3打數敲出2安打，不過還是沒開轟，捨棄戰斧球棒不是不愛了，林智勝說...

中職／富藍戈3.2局體力舉白旗 本季不會再先發

富邦悍將隊洋投富藍戈的初先發，昨天以69球退場，未達賽前設定用球數，總教練丘昌榮表示，富藍戈在3局就反應換氣有點不順、疲...

中職／奧特羅投1休4有原因 助總想「多看一下」

中信兄弟隊在下半季逐步踩穩局勢，明、後天對上樂天桃猿隊之戰將是關鍵戰役，明天推出奧特羅投1休4先發，總教練林威助有考量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。