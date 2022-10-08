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中職／進口電風扇！卡洛斯單場已4K 外籍野手史上第7人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋砲卡洛斯。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊洋砲卡洛斯。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

富邦悍將隊洋砲卡洛斯今天前4打席都吞下三振，成為史上第7位單場4K的外籍野手，前一人已是7年前的中信兄弟隊耐克。

悍將隊今天在新莊棒球場出戰兄弟，卡洛斯擔任先發第3棒、指定打擊，前3打席面對鄭凱文，卡洛斯第1局、第4局都面對第3顆好球未出棒，而他也對好球帶判決明顯面露不滿，第6局揮空吞下三振。

鄭凱文先發7局失1分退場，卡洛斯的第4打席在8局下面對楊志龍，卡洛斯再吞單場第4K。

卡洛斯成為中職史上第7位單場4K的外籍野手，前6人依序是1993年6月17日兄弟象隊克魯茲、1995年9月23日時報鷹隊喬治、1997年5月7日時報鷹隊威格、1997年7月12日時報鷹隊傑恩、1998年5月27日味全龍隊法蘭克、2015年7月23日中信兄弟隊耐克。

上述6人皆為4K，而此戰打完8局處於1：1，若戰線進入延長，卡洛斯還有追加三振的機會。

中信兄弟 鄭凱文 富邦悍將

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