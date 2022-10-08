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日職／季後賽首輪開打 吳念庭1打點西武首戰吞敗

中央社／ 台北8日電
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)

日本職棒季後賽首輪今天開打，太平洋聯盟西武獅隊與軟銀隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發出賽，3打數吞下2K，靠著保送、失誤上壘，有1打點，西武隊以3比5吞敗。

日本職棒季後賽首輪今天開打，採3戰2勝制，太平洋聯盟由例行賽排名第2的福岡軟銀鷹隊在主場福岡巨蛋迎戰排名第3的埼玉西武獅隊，比賽有和局，如果戰績相同、例行賽排名第2球隊晉級決勝輪。

軟銀隊3局有攻勢，靠著周東佑京二壘打、甲斐拓也選到四壞保送，三森大貴敲出中外野方向二壘打先馳得點，柳田悠岐3分砲幫助球隊取得4比0領先。

西武隊台灣野手吳念庭先發打7棒、守三壘，吳念庭今天3局選到四壞保送上壘，5局1人出局後，西武隊靠著栗山巧二壘打、外崎修汰安打，吳念庭敲出一壘方向滾地球造成對方失誤，西武跑回第1分，算吳念庭打點，再靠著愛斗高飛犧牲打送回第2分。

西武隊6局上森友哉敲出陽春砲，6局下軟銀隊靠著保送、今宮健太安打、觸身球保送攻占滿壘，周東佑京適時安打多添1分保險分。

吳念庭7局、9局打擊機會都吞下三振，今天總計3打數沒有敲出安打；西武隊比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

軟銀隊先發投手千賀滉大今天總計用112球投8局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，飆出11次三振，投出4次四壞保送，失掉3分（2分責失分），拿下勝投。

軟銀

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