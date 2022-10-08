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中職／井端弘和加入台鋼秋訓 曾子祐畫重點髖很重要

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，已進行兩周訓練，今天日籍客座內野守備教練井端弘和、客座投手教練曹竣崵加入，持續加強選手基本功。投入雄鷹秋訓第一天，井端弘和表示，希望這段時間能把接球基本動作、身體使用方式等最基本、最原始動作傳達給選手。

井端弘和守備功力一流，選手時期曾於2004到2009年，以及2012年7度奪日本職棒中央聯盟游擊金手套，加入雄鷹秋訓首日，教練、選手勤挖寶。

狀元郎、內野手曾子祐表示，曾拿過7屆日職金手套的守備一定很厲害，「教練今天有示範給我們看，寶刀未老，很流暢，可以從他身上看出來，就是用下半身、用腳步去迎合那顆球。」曾子祐說，井端弘和強調下半身運用，也強調髖的重要性，要將髖打開、利用髖的旋轉來丟球；另一名內野手林家鋐同樣收穫滿滿，經過井端弘和指導，期許基本功更扎實，「教練也教我們，練守備不一定只會練到守備，髖關節同樣可以運用在打擊上面。」

訓練時，井端弘和專注觀察每名選手，給予觀念、技術等提點，同為客座內野守備教練的鄧蒔陽觀察，井端弘和重點放在接球細膩度、重心及下盤運用，對於選手也相當有耐心，「會一直重複告訴選手還可以怎麼做、可以做更好，做到位了就會一直鼓勵，讓選手感受到原來這就是教練要的。」

井端弘和來台指導，外野教練黃甘霖也把握學習機會，2017亞洲職棒冠軍爭霸賽、2018台日交流對抗賽時，兩人皆是各自代表隊教練團一員，過去在日本緣分延續到台灣，且兩人同為1975年生，這次在台灣見面，黃甘霖主動向井端弘和討教跑壘觀念與技巧，討論彼此看法。

井端弘和退役之後，曾於日本職棒球隊、日本國家代表隊擔任教練，這次首度到海外擔任職棒隊教練，他表示，對自己來說也是學習機會，來到球場瞬間感受教練跟選手熱情，讓他安心不少。井端弘和讚賞雄鷹選手年輕有為，「尤其給予一些小提點，選手都有做出改變來回饋，表示他們理解力很不錯。這些選手平均年齡大概才20出頭，希望他們能再打個20年，我也可以來這邊多協助20年。」

台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，今天日籍客座內野守備教練井端弘和加入，持續加強選手基本功。圖／台鋼雄鷹隊提供

曾子祐 黃甘霖 台鋼雄鷹

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