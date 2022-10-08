快訊

被控車內偷情 出版社董事辯「均停留在本壘」反遭打臉

民眾驚「怎麼越來越大？」 彰化雜木場悶燒近60小時仍濃煙蔽日

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：美國對台灣不信任

中職／龍隊戰績回溫吉力吉撈是關鍵 開始想像季後賽畫面

中央社／ 台北8日電
中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠近10戰敲6轟手感火燙，他8日受訪時表示，現在不會刻意出力，順順的打、找回旅美時期感覺，廣角也是自己希望的攻擊型態。 中央社
中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠近10戰敲6轟手感火燙，他8日受訪時表示，現在不會刻意出力，順順的打、找回旅美時期感覺，廣角也是自己希望的攻擊型態。 中央社

中職味全龍隊野手吉力吉撈鞏冠近10戰敲6轟手感燙，龍隊中止9月9連敗後也越打越順，林智勝點名吉力吉撈是打者關鍵；吉力吉撈期待季後賽滿場的觀眾，「感覺所有東西都會變慢」。

中華職棒吉力吉撈．鞏冠9月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復歸隊後，手感維持的不錯，今天賽前近10場比賽敲出6轟，昨天個人本季第13轟出爐，今天賽前與樂天桃猿隊林立並列全壘打王。

龍隊9月吞下9連敗，9月24日止敗後，近期越打越順手，龍隊資深球員林智勝就表示，去年因為疫情球季有中斷，今年算是龍隊球員首度經歷整季不間斷的球季，打到那個時候大家都有點疲勞了，但那個時間點遇到低潮，讓投手、野手都有很大的成長，特別點名連敗後戰績回升的打者關鍵是吉力吉撈．鞏冠。

吉力吉撈．鞏冠近期多以指定打擊身分出賽，總教練葉君璋也提到，對有責任感的捕手而言，守備和打擊之間會去評估抉擇，那個部分對球隊相對重要，通常會把比較多的心力放在守備和引導投手，近期讓吉力吉撈專心在打擊，也有不錯的結果。

葉君璋也提到，吉力吉撈．鞏冠近期打擊可以將球送到球場的每個位置，回到旅美時期感覺。吉力吉撈．鞏冠則表示，剛回到台灣時，因為太想用力拉打，球打出去的方向多在中右外野，現在不刻意出力，順順的打、找回旅美時期的感覺，廣角也是自己希望的攻擊型態。

與林立的全壘打王之爭，吉力吉撈．鞏冠表示，過去旅美時期沒有過爭取全壘打王的機會，全壘打順其自然，可以繼續有好的表現、球隊贏球就是好事，被問起挑戰單季20轟，他則舉起食指放在嘴前：「噓！」

龍隊今年有機會挑戰季後賽，吉力吉撈．鞏冠透露，過去在小聯盟2A有打過季後賽，但台灣的感覺不同，如果是在洲際與中信兄弟交手，可以想像那種氣氛和畫面，應該腎上腺素會爆發，「感覺看什麼東西都會變慢，像電影裡面、連子彈都看得到的那種感覺。」

吉力吉撈 鞏冠

延伸閱讀

中職／換球棒拚300轟 林智勝：戰斧留著季後賽

中職／伍鐸轉換角色很自然 葉君璋：不可思議

中職／300轟降落桃園機率降低？林智勝輪休未先發

中職／張進德面罩擋球 葉君璋也不知道、吉撈當糾察隊

相關新聞

中職／井端弘和加入台鋼秋訓 曾子祐畫重點髖很重要

台鋼雄鷹隊9月24日展開秋訓，已進行兩周訓練，今天日籍客座內野守備教練井端弘和、客座投手教練曹竣崵加入，持續加強選手基本...

中職／兄弟因疫情折損兩要員 許基宏、宋晟睿都確診

中信兄弟隊在爭冠期間因疫情折損要員，一壘手許基宏、外野手宋晟睿雙雙確診，暫時失去今年已在一壘鎮守百場的主砲。

中職／換球棒拚300轟 林智勝：戰斧留著季後賽

第300轟等了又等，「大師兄」林智勝昨天換了球棒上陣，3打數敲出2安打，不過還是沒開轟，捨棄戰斧球棒不是不愛了，林智勝說...

中職／富藍戈3.2局體力舉白旗 本季不會再先發

富邦悍將隊洋投富藍戈的初先發，昨天以69球退場，未達賽前設定用球數，總教練丘昌榮表示，富藍戈在3局就反應換氣有點不順、疲...

中職／奧特羅投1休4有原因 助總想「多看一下」

中信兄弟隊在下半季逐步踩穩局勢，明、後天對上樂天桃猿隊之戰將是關鍵戰役，明天推出奧特羅投1休4先發，總教練林威助有考量，...

日職／季後賽首輪開打 吳念庭1打點西武首戰吞敗

日本職棒季後賽首輪今天開打，太平洋聯盟西武獅隊與軟銀隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發出賽，3打數吞下2K，靠著保送、失誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。