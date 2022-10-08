中職／反彈球中鼻梁 朱育賢變「鐵面人」

練習時反彈球的意外，讓樂天桃猿隊朱育賢變身「鐵面人」，鼻梁軟骨斷裂等待復原中，他雖然受傷但心情沒受影響，還開玩笑說：「這樣不用去墊高鼻梁了。」

猿隊在5日沒有比賽，安排為全隊練習日，朱育賢在室內打擊練習時，因為網子放得太近，結果一不小心球打到網框，反彈回來來不及閃避打中鼻子，朱育賢說：「一開始以為沒什麼大礙，結果發現鼻血一直流，狀況不太對。」

朱育賢後來接受治療，發現是軟骨斷裂，在醫院幫忙趕工之下，照臉型訂製的透明面具在昨天到手，也讓他可以安心出賽，朱育賢說：「要感謝防護員跟醫院、廠商的幫忙，才能那麼快拿到面具。」

至於未來傷勢要如何治療？多久復原？朱育賢表示，要等到消腫後才能評估，因此先戴著面具，避免二度受傷，「比賽是都沒問題，戴著守備起來比較安心。」