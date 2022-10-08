中職／認真培養二刀流 猿隊洪敏暘踏出第一步

樂天桃猿隊踏上培養投打二刀流的第一步，今年選秀第7指名的洪敏暘已在二軍打擊2場、投球1場，總教練曾豪駒表示，目前球隊規畫就是如此，「他喜歡打擊，但我們對他投球也有期待，不希望太快放棄。」

洪敏暘高中時期就是以二刀流聞名，猿隊當初選進他時，也認為他投打兩端都有潛力，曾豪駒表示，育成部主管沈鈺傑目前對他的安排是以二刀流規畫，「訓練方式跟一般投手、打擊不同，會為他設計課表。」

洪敏暘在5日對中信兄弟隊二軍中繼1局2K無失分，另外5日、7日則是以打者身分先發，7打數無安打。

進來職棒後，洪敏暘有表達自己較喜歡打擊，曾豪駒表示：「不過他有左投優勢，加上球路品質不錯，看好他有未來性，所以不希望太快放棄投球這塊，讓他先成長，再做選擇。」

中職還沒有人像大谷翔平那樣，以投打兼顧的型態出賽，猿隊對洪敏暘也不會太急，「給他兩年的時間去觀察，希望慢慢引導出好的一面。