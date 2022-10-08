中職／重返四棒 劉基鴻打擊變得更火燙

味全龍隊劉基鴻今年守備成長多，被總教練葉君璋誇獎「在我心中他就是金手套」，回到第四棒更是打得嚇嚇叫，攻守兩端都在球季尾聲有突出表現，

龍隊先前吞下9連敗，9月24日打序大搬風，劉基鴻本季第一次打第四棒，回憶當天賽前看到先發打序，劉基鴻說：「有點嚇到，但想說可能是要拐個氣吧。」

葉君璋解釋，當時球隊成績很不好，調整打序有些新刺激，「讓基鴻打第四棒，我們一直不想給他太大壓力，但看他今年能力慢慢成長，那個時間點想說，不如就讓他試試看，對他跟對球隊都不是壞事。」

去年龍隊就曾嘗試讓劉基鴻扛第四棒，但在這個棒次打擊率2成31實在不算理想，反而今年從9月24日之後，在第四棒40打數敲出14支安打，打擊率為3成50。

「今年比較不會想那麼多。」劉基鴻說：「去年只要1個打席沒打後，後面就會一直沈浸在不好的打席，今年打起來比較有自信，不會去想奇奇怪怪的事。」

另一項成長是守備，去年球季劉基鴻在三壘出賽60場、守備率0.848，今年在三壘守了82場、守備率0.953，特別是三壘守備場次比中信兄弟隊王威晨少了7場，但守備機會多了61次。

葉君璋認為，劉基鴻今年傳球更有自信，或許是他願意去嘗試接更多球的原因，「他今年接很多球，都是我們想說怎麼接得到的。」

劉基鴻認為，或許跟自家投手製造較多滾地球有關，不過傳球方面確實有改變，「今年上半季傳球有點狀況，後來團練之前請教練幫忙特訓，量不多，但是很多人一起幫我看，慢慢找回感覺。」

三壘金手套目前達標者以王威晨、劉基鴻表現最突出，不過樂天桃猿隊梁家榮也在今天傷癒復出，再補12場出賽也可達標，劉基鴻對於獎項沒有刻意追求的想法，「自然就好」。