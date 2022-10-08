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中職／現在就要！歐書誠請飲料 貼心自己按Uber Eats

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊歐書誠在跨日大戰拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊歐書誠在跨日大戰拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天打到延長11局、凌晨0時50分才以5：4擊敗統一獅隊，後援1.1局的歐書誠因此拿下本季首勝，今天請了全隊首勝飲料。有趣的是，他不是透過管理處理，而是自己點起Uber Eats，可愛舉動來自他的貼心，「大家都很辛苦，管理應該也很累吧！」

已分不清楚時間點到底是昨天還今天，歐書誠在10局一二壘有人、兩出局時接手投球，讓陳重羽打向投手正面抓下關鍵出局數，第11局續投，最終投1.1局無失分，而悍將隊在11局下靠范國宸的再見安打結束比賽，他因此拿下本季首勝。

歐書誠回想昨天登板，只知道是延長賽、專注當時場上狀況，沒有注意到時間已經很晚，沒意識到這是中職史上最晚的勝投，直到比賽結束後治療一看，才發現已經凌晨1點。

他透露原本10局下就發祭品文，「我那時說（分數）打進來就要請星巴克。」結果悍將多打了1局才拿到勝利，他很霸氣，「沒關係，還是請！」只是從星巴克換成可不可熟成紅茶。

以往選手請客都是透過管理處理，但他今天搭郭俊麟的便車來到球場路上，直接用Uber Eats點一點就搞定，「大家都很辛苦，管理應該也很累吧！自己按一按還好。」他笑說，「而且可以點自己想喝的。」

他剛抵達球場、換個衣服，外送員剛好送到，他去門口領完外送，趕快先把自己要喝的胭脂紅茶拿好，「那個我只有點5杯，所以我就很積極先拿好了。」這是他在一軍請飲料初體驗，這筆訂單使用30元折價券，「其實我不常叫，今天就跳出一個優惠，欸有折價欸！不無小補。」

富邦悍將 統一獅 中職

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