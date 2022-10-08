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中職／梁家榮先發三壘 重回個人獎競爭行列

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊梁家榮車禍受傷後，今天重回先發打線。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊梁家榮車禍受傷後，今天重回先發打線。記者許正宏／攝影

樂天桃猿梁家榮今天重返先發，對味全龍隊擔任第5棒、三壘手，猿隊還剩下13場比賽，梁家榮補起12場出賽就還有機會競爭年底的個人獎項。

梁家榮在9月28日賽前發生車禍，雖然是輕微挫傷、未傷及骨頭，但因為要等傷口癒合，還是在當天下放二軍，三壘守備出賽場次停留在68場。

梁家榮今年球季打出3成08打擊率、3轟21分打點的成績，在三壘的守備率0.976，無論三壘金手套、打擊獎都是強力競爭人選，唯一問題就是要補足80場出賽。

猿隊總教練曾豪駒表示，梁家榮最近幾場跟著球隊練習，評估後認為可以比賽，所以今天安排他先發，林政華下二軍空出位置，「一回來打第5棒，以他的能力沒問題」。

傷兵歸隊對近期戰績不理想的猿隊來說是正面消息，曾豪駒表示，接下來確診的球員也會慢慢歸隊，陣容逐漸完整，「林泓育、陳俊秀2名資深球員不在，其他球員要在這時候穩住局面。」

梁家榮 曾豪駒 樂天桃猿

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