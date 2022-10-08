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中職／換球棒拚300轟 林智勝：戰斧留著季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝戰斧球棒剩1支，改用別的球棒拚300轟。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊林智勝戰斧球棒剩1支，改用別的球棒拚300轟。記者蘇志畬／攝影

第300轟等了又等，「大師兄」林智勝昨天換了球棒上陣，3打數敲出2安打，不過還是沒開轟，捨棄戰斧球棒不是不愛了，林智勝說：「打到剩一支，要留著季後賽用。」味全龍隊今年很有希望挺進。

生涯第299轟在9月24日敲出，但接下來卡關了8場，林智勝表示，沒有感覺對手特別提防，「是自己沒有掌握好，還是把擊球點打扎實、帶一點仰角，自然會有全壘打，像吉力（吉力吉撈．鞏冠 ）、阿立（林立）他們都是這樣，順順去打。」

生涯第294到299轟林智勝都是用戰斧球棒敲出，但昨天突然換回之前用過的「Sam Bat」球棒，林智勝解釋，由於戰斧現在剩下1支而已，下一批要等3個月，這1支想留到季後賽，或是例行賽最後一場還沒300轟的時候再拿出來用。

「退休以前敲出來就好，不急。」林智勝把心態保持平常，「球隊剩下的比賽，現在只想幫球隊贏球，完成季初進入季後賽的目標。」

味全龍隊距離確保季後賽M4，最快周日可以達成，林智勝表示，球隊先前遇到一波9連敗，「那時候比較辛苦，但對投手、野手來說都是經驗，未嘗不是好事，現在把氣勢拉起來，一路到季後賽，這段期間吉力、投手群的表現都很關鍵。」

天母球場進行中職樂天桃猿與味全龍隊之戰，龍隊林智勝尋求生涯300轟，昨天改用別的球棒上場。記者林伯東／攝影
天母球場進行中職樂天桃猿與味全龍隊之戰，龍隊林智勝尋求生涯300轟，昨天改用別的球棒上場。記者林伯東／攝影

林智勝 味全龍 吉力吉撈

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