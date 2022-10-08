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中職／奧特羅投1休4有原因 助總想「多看一下」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投奧特羅。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投奧特羅。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊在下半季逐步踩穩局勢，明、後天對上樂天桃猿隊之戰將是關鍵戰役，明天推出奧特羅投1休4先發，總教練林威助有考量，「之前也說過，盡量讓他多投一點。」多觀察用以評量季後賽洋將抉擇；至於後天一戰誰來投？目前還在討論中。

兄弟靠著近14戰13勝拉抬，下半季已對猿隊握有1.5場勝差領先，全年也追到僅剩3場落後還大有可為，接下來兩場直接對戰對爭霸情勢影響甚鉅。

明天一戰確定由奧特羅對上霸林爵，至於周一的比賽，林威助說：「還在討論，洋投、土投都有可能。」

兄弟在下半季投出不少可先發的人選，但部分選項的出賽已在控管中，林威助指出，「吳哲源去年不是先發，今年局數滿多，是否要讓他稍微不要丟那麼長，準備後面的比賽，這也是一個考量。」

鄭凱文則因骨刺問題，最大疑問在於投完後的狀況不明，「現在就是丟完一場後，不太確定能否在輪值時間內再丟下一場，要看他丟完一、兩天的反應是怎樣。」

林威助 樂天桃猿 霸林爵

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