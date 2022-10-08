中職／富藍戈3.2局體力舉白旗 本季不會再先發

富邦悍將隊洋投富藍戈的初先發，昨天以69球退場，未達賽前設定用球數，總教練丘昌榮表示，富藍戈在3局就反應換氣有點不順、疲勞，體力上無法負荷，本季賽事不再先發。

一直定位在第8局的富藍戈，因為明年續約考核戰而被安排扛起初先發，昨天對統一獅隊投3.2局被敲2安打、失2分（無責失），共用69球，單場最快球速157公里。

然而賽前原先設定的80到90球卻未達到，丘昌榮對此解釋，富藍戈投到3局，「有跟投手教練反應疲勞，換氣有點不順。」