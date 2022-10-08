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中職／富藍戈3.2局體力舉白旗 本季不會再先發
富邦悍將隊洋投富藍戈的初先發，昨天以69球退場，未達賽前設定用球數，總教練丘昌榮表示，富藍戈在3局就反應換氣有點不順、疲勞，體力上無法負荷，本季賽事不再先發。
一直定位在第8局的富藍戈，因為明年續約考核戰而被安排扛起初先發，昨天對統一獅隊投3.2局被敲2安打、失2分（無責失），共用69球，單場最快球速157公里。
然而賽前原先設定的80到90球卻未達到，丘昌榮對此解釋，富藍戈投到3局，「有跟投手教練反應疲勞，換氣有點不順。」
對於富藍戈接下來的定位安排，丘昌榮說：「體力上，今年可能不會再讓他先發。」若只看他投球任內，內容是還OK，「只是當初找來是設定先發，在墨西哥聯盟也能先發，如果明年可以先發是選項，既然體力上無法負荷，我們就年底再看看怎麼樣，如果還有別的選項⋯。」
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