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中職／悍將2人異動名單無野手 申皓瑋、張進德無大礙

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊申皓瑋。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊昨天兩名選手傷退，申皓瑋張進德都無大礙，此外異動名單2上2下，李子強確診的缺補上江國豪，藍愷青因疲勞降二軍，換上陳冠勳。

悍將隊昨天打完前3局已有兩名選手傷退，張進德在蹲捕時被陳傑憲的擦棒界外球打中左手，造成撞挫傷，申皓瑋則是連兩打席都挨了自打球，右大腿腫脹，也提前退場冰敷治療。

悍將隊總教練丘昌榮今天賽前談到兩人傷情，防護員回報都沒有大大礙，申皓瑋繼續擔任先發中外野手，張進德則是板凳出發。

悍將隊本季已賽108場，申皓瑋共77場扛先發中外野為全隊最多，另外31場則是已經因治療肩膀而本季報銷的林哲瑄。

凌晨近1點才剛結束一場沒完沒了的跨日大戰，悍將隊今天還要在新莊球場出戰中信兄弟隊，李子強在昨天確診，以疫情遞補名義換上江國豪，藍愷青則是疲勞降下二軍，換上陳冠勳。

申皓瑋 張進德 江國豪

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